Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 42,73 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 42,73 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 42,72 EUR. Bei 43,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 235.181 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 44,06 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 3,11 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,81 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 53,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,00 EUR an.

Fresenius SE veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Fresenius SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

