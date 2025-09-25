Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE steigt am Montagnachmittag

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 46,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 46,42 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,72 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 46,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 114.080 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 31,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 31,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,81 EUR.

Am 06.08.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,58 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Fresenius SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,36 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

