Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 46,45 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 46,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 46,73 EUR. Bei 46,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 63.946 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2025 markierte das Papier bei 48,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 30,01 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,50 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,39 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,09 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,99 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,73 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

