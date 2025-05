Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 52,36 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 52,36 EUR. Im Tief verlor die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 52,08 EUR. Bei 52,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 40.085 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 61,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,56 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 48,71 EUR.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

