Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 51,76 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 51,76 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 51,72 EUR ein. Bei 51,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.652 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 32,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2024). Mit einem Kursverlust von 37,19 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,56 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,71 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Am 06.05.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,72 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

