Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagvormittag stabil

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 52,48 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 52,48 EUR zeigte sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel um 09:03 Uhr kaum verändert. Bei 52,58 EUR erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 52,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.553 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,02 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. 2,93 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,05 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,56 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,32 Prozent auf 4,88 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

