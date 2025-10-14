Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagmittag nahezu unbewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 47,47 EUR.

Mit einem Kurs von 47,47 EUR zeigte sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel um 11:38 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 47,86 EUR. Bei 47,26 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 47,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 69.577 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2024 bei 35,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,27 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,89 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Am 05.08.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,77 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,79 Mrd. EUR – ein Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

