Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 47,77 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 47,77 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,39 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.649 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 54,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,73 Prozent.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren angefallen

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren abgeworfen

FMC-Aktie im Plus: Joseph Turk zum neuen Vorstandsmitglied für Care Enablement ernannt