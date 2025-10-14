DAX24.162 -0,9%Est505.522 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,37 -3,6%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,92 -2,3%Gold4.142 +0,8%
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag im Aufwind

14.10.25 09:22 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 47,77 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
47,30 EUR -0,10 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 47,77 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,39 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.649 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 54,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,73 Prozent.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

