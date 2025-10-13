DAX24.390 +0,6%Est505.578 +0,8%MSCI World4.241 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1602 -0,1%Öl63,61 +2,5%Gold4.074 +1,4%
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Vormittag

13.10.25 09:23 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Vormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 46,84 EUR zu.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 46,84 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 46,93 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,70 EUR. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.767 Stück gehandelt.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 54,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 15,33 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 33,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,39 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,89 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent auf 4,79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren abgeworfen

FMC-Aktie im Plus: Joseph Turk zum neuen Vorstandsmitglied für Care Enablement ernannt

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
