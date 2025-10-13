Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St legt am Montagmittag zu

So bewegt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 47,27 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 47,27 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,39 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.193 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 12,50 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,00 EUR am 31.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,53 Prozent auf 4,79 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren abgeworfen

FMC-Aktie im Plus: Joseph Turk zum neuen Vorstandsmitglied für Care Enablement ernannt

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September