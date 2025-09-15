DAX23.658 -0,4%ESt505.432 -0,2%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,17 -0,4%Gold3.695 +0,4%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold. RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Unilever, Oracle, Conti, VW, BVB im Fokus
Top News
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus? Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Microsoft-Aktie legt zu: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden Microsoft-Aktie legt zu: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden
So bewegt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagvormittag ohne große Veränderung

16.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 42,06 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 42,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 42,09 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sank bis auf 41,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,87 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.655 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Bei 54,02 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 35,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 16,79 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,38 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,89 EUR.

Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Fresenius Medical Care (FMC) St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

