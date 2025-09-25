Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag mit Abschlägen
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 43,46 EUR.
Um 11:38 Uhr ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 43,46 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 43,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,70 EUR. Bisher wurden heute 38.614 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.
Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,30 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,00 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 24,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,89 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,79 Mrd. EUR – ein Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.
