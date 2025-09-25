Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagnachmittag in Rot

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 43,61 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 43,61 EUR ab. Das Tagestief markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 85.608 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 19,27 Prozent niedriger. Am 31.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 19,74 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,89 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

