Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag im Aufwind

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 52,04 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere um 11:41 Uhr 1,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 52,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 52,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 32.694 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei 54,02 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,56 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,06 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,72 Mrd. EUR in den Büchern standen.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

