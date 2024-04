Freundlicher Handel: Dow Jones am Freitagnachmittag freundlich

Dow Jones aktuell

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,72 Prozent stärker bei 38.873,62 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,137 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1,93 Prozent auf 39.343,60 Punkte an der Kurstafel, nach 38.596,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38.602,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 39.040,17 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 2,35 Prozent. Vor einem Monat, am 05.03.2024, wies der Dow Jones 38.585,19 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, stand der Dow Jones noch bei 37.466,11 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 05.04.2023, einen Stand von 33.482,72 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 3,07 Prozent zu. Bei 39.889,05 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37.122,95 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 2,91 Prozent auf 185,24 USD), Salesforce (+ 2,77 Prozent auf 302,30 USD), Caterpillar (+ 2,61 Prozent auf 379,43 USD), Microsoft (+ 1,75 Prozent auf 425,21 USD) und Amgen (+ 1,59 Prozent auf 272,36 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Intel (-2,19 Prozent auf 38,86 USD), McDonalds (-0,81 Prozent auf 267,91 USD), Dow (-0,48 Prozent auf 59,57 USD), Verizon (-0,45 Prozent auf 42,26 USD) und UnitedHealth (-0,25 Prozent auf 454,26 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 7.514.839 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,884 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,34 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net