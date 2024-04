Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus

Index im Fokus

Dow Jones-Handel am fünften Tag der Woche.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 19:59 Uhr via NYSE 0,59 Prozent fester bei 38.310,37 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13,039 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,089 Prozent auf 38.052,09 Punkte an der Kurstafel, nach 38.085,80 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 38.065,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 38.337,64 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,508 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.03.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 39.282,33 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, stand der Dow Jones bei 38.109,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33.301,87 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,58 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 39.889,05 Punkten. Bei 37.122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 3,58 Prozent auf 179,89 USD), Microsoft (+ 2,66 Prozent auf 409,67 USD), Goldman Sachs (+ 1,80 Prozent auf 427,60 USD), Caterpillar (+ 1,74 Prozent auf 343,89 USD) und Verizon (+ 1,38 Prozent auf 39,76 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Intel (-9,76 Prozent auf 31,69 USD), IBM (-0,80 Prozent auf 167,56 USD), Procter Gamble (-0,64 Prozent auf 161,51 USD), Johnson Johnson (-0,46 Prozent auf 146,14 USD) und American Express (-0,46 Prozent auf 236,01 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 16.553.897 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,831 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,86 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net