Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Plus

Der NASDAQ Composite performte zum Handelsschluss positiv.

Letztendlich sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,67 Prozent auf 13.307,77 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,010 Prozent leichter bei 13.217,98 Punkten in den Handel, nach 13.219,32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 13.204,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 13.364,03 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, lag der NASDAQ Composite bei 14.031,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13.787,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 10.575,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 28,12 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 14.446,55 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10.265,04 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Escalon Medical (+ 21,23 Prozent auf 0,39 USD), Ultralife Batteries (+ 16,50 Prozent auf 11,37 USD), PetMed Express (+ 7,71 Prozent auf 11,04 USD), Innodata (+ 5,74 Prozent auf 9,02 USD) und PCTEL (+ 5,05 Prozent auf 4,37 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Arundel (-23,73 Prozent auf 0,18 CHF), American Bio Medica (-17,08 Prozent auf 0,00 USD), Ebix (-11,74 Prozent auf 8,72 USD), Cutera (-11,46 Prozent auf 5,33 USD) und Roivant Sciences (-9,97 Prozent auf 10,52 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13.116.339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,533 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die New York Community Bancorp-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,96 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

