Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen zu

S&P 500-Marktbericht

So bewegt sich der S&P 500 am Donnerstagnachmittag.

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,99 Prozent höher bei 5.623,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 44,417 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,902 Prozent auf 5.619,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5.569,06 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5.658,91 Punkte, das Tagestief hingegen 5.606,76 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.04.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.633,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Stand von 6.040,53 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.05.2024, den Wert von 5.018,39 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2025 bereits um 4,17 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 6.147,43 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Carrier Global (+ 10,95 Prozent auf 69,39 USD), Quanta Services (+ 9,85 Prozent auf 321,51 USD), IDEXX Laboratories (+ 8,70 Prozent auf 470,30 USD), Microsoft (+ 8,30 Prozent auf 428,08 USD) und Howmet Aerospace (+ 7,45 Prozent auf 148,90 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Organon Company (-26,37 Prozent auf 9,52 USD), Becton, Dickinson (-15,55 Prozent auf 174,89 USD), Eli Lilly (-9,78 Prozent auf 811,00 USD), QUALCOMM (-8,23 Prozent auf 136,24 USD) und Church Dwight (-6,58 Prozent auf 92,80 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 28.810.539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,826 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Mit 1.200,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net