Freundlicher Handel in Zürich: SLI schließt in der Gewinnzone

SIX-Handel im Fokus

Am Abend wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Freitag bewegte sich der SLI via SIX zum Handelsschluss 0,90 Prozent höher bei 1.705,08 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,409 Prozent höher bei 1.696,72 Punkten, nach 1.689,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1.696,65 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1.710,53 Zählern.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.10.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1.687,35 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 17.08.2023, einen Stand von 1.713,07 Punkten auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 17.11.2022, bei 1.681,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 1,43 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1.810,36 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.599,02 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit UBS (+ 2,98 Prozent auf 23,14 CHF), Richemont (+ 2,41 Prozent auf 112,60 CHF), Zurich Insurance (+ 1,58 Prozent auf 437,00 CHF), Straumann (+ 1,44 Prozent auf 119,95 CHF) und Partners Group (+ 1,40 Prozent auf 1.126,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Sandoz (-1,28 Prozent auf 25,54 CHF), Lindt (-0,46 Prozent auf 10.850,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,16 Prozent auf 246,40 CHF), SGS SA (-0,11 Prozent auf 73,80 CHF) und Swisscom (-0,04 Prozent auf 509,00 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 9.791.520 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 267,624 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

2023 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Swiss Re lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,37 Prozent.

