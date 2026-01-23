DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 -2,2%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.063 +1,5%Euro1,1855 -0,3%Öl66,31 ±0,0%Gold5.075 +1,9%
Friedrich Vorwerk legt 2025 deutlich zu - übertrifft eigene Jahresziele

26.01.26 07:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
90,70 EUR 1,60 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
TOSTEDT (dpa-AFX) - Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen FRIEDRICH VORWERK hat nach einem kräftigen Schlussspurt seine eigenen Ziele für das vergangene Jahr übertroffen. Der Umsatz legte 2025 im Jahresvergleich auf Basis vorläufiger Zahlen um gut 41 Prozent auf 704,3 Millionen Euro zu, wie das SDAX-Unternehmen am Montag überraschend in Tostedt mitteilte. Zuletzt hatte Friedrich Vorwerk Erlöse von 650 Millionen bis 680 Millionen Euro im Visier.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hat sich mit 163,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die entsprechende Marge betrug 23,2 Prozent. Zuletzt hatte das Unternehmen hier mit 20 bis 22 Prozent kalkuliert. Die Tostedter begründeten die gute Geschäftsentwicklung vor allem mit einem starken Schlussquartal. In diesem habe das Unternehmen unter anderem von günstigen Witterungsbedingungen und erfolgreichen Abschlüssen bei

Projekten profitiert. Ende 2025 belief sich der Auftragsbestand auf gut eine Milliarde Euro.

Den Geschäftsbericht für 2025 will das Unternehmen am 31. März veröffentlichen./mne/men

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

DatumRatingAnalyst
20.01.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
04.11.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.2026FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.05.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.07.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2024FRIEDRICH VORWERK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.11.2023FRIEDRICH VORWERK HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
27.11.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
21.10.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
28.08.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.

