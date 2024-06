Führungskraft baut BMW-Position im Depot aus

Depotänderung

So änderte ein Insider seinen Anteil an BMW.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 31.05.2024 bei BMW verzeichnet. Der Handel wurde am 03.06.2024 öffentlich gemacht. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, agierte mit Blick auf den BMW-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 31.05.2024 9.877 Aktien zu je 92,74 EUR erworben. Das Papier von BMW konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Minus bei 93,16 EUR. Im FSE-Handel wechselten 860 BMW-Aktien den Besitzer. BMW ist derzeit am Markt 57,26 Mrd. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 571.791.680 Aktien im Streubesitz.

Davor tätigte Nedeljkovic, Dr. Milan am 31.05.2024 ein Eigengeschäft. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 9.877 Anteile zu jeweils 92,74 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net