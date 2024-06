Führungskraft erwirbt mehr BMW-Anteile

Depot umstrukturiert

So entwickelte sich die BMW-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Werte in diesem Artikel

Für den 31.05.2024 wurde bei BMW ein Insiderdeal gemeldet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 03.06.2024 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW fügte dem eigenen Portfolio 9.877 BMW-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 31.05.2024 einen Wert von jeweils 92,74 EUR. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Die BMW-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 860 BMW-Aktien. BMW wird aktuell mit einem Börsenwert von 57,26 Mrd. Euro gelistet. An der Börse befinden sich momentan 571.791.680 Aktien im Streubesitz.

Davor tätigte Nedeljkovic, Dr. Milan am 31.05.2024 ein Eigengeschäft. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 9.877 Papiere zu jeweils 92,74 EUR.

Redaktion finanzen.net