Führungskraft greift bei Westwing-Aktien zu

Aktiendeal

Ein Insider nimmt sich die Westwing-Aktie vor.

Am 07.11.2025 tätigte bei Westwing eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 10.11.2025 wurde die Transaktion bekannt. Von Vorstand Hoerning, Dr. Andreas wurden am 07.11.2025 Westwing-Papiere gekauft. Für je 12,74 EUR wurden 5.502 Westwing-Papiere erstanden. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 1,20 Prozent auf 12,60 EUR zu.

Im FSE-Handel gewannen die Westwing-Papiere letztlich 8,00 Prozent auf 13,45 EUR. Von der Westwing-Aktie wurden im Tagesverlauf 858 Stück gehandelt. Westwing wird derzeit am Markt mit 231,52 Mio. Euro bewertet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 18.822.540 Aktien.

Die letzte Insider-Bewegung bei Westwing ergab sich am 06.11.2025. Vorstand, Westrich, Sebastian bei Westwing, vergrößerte sein Investment um 90 Aktien für jeweils 12,45 EUR.

Redaktion finanzen.net