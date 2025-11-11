Führungskraft greift bei Westwing-Aktien zu
Ein Insider nimmt sich die Westwing-Aktie vor.
Werte in diesem Artikel
Am 07.11.2025 tätigte bei Westwing eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 10.11.2025 wurde die Transaktion bekannt. Von Vorstand Hoerning, Dr. Andreas wurden am 07.11.2025 Westwing-Papiere gekauft. Für je 12,74 EUR wurden 5.502 Westwing-Papiere erstanden. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 1,20 Prozent auf 12,60 EUR zu.
Im FSE-Handel gewannen die Westwing-Papiere letztlich 8,00 Prozent auf 13,45 EUR. Von der Westwing-Aktie wurden im Tagesverlauf 858 Stück gehandelt. Westwing wird derzeit am Markt mit 231,52 Mio. Euro bewertet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 18.822.540 Aktien.
Die letzte Insider-Bewegung bei Westwing ergab sich am 06.11.2025. Vorstand, Westrich, Sebastian bei Westwing, vergrößerte sein Investment um 90 Aktien für jeweils 12,45 EUR.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Westwing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Westwing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Westwing AG
Analysen zu Westwing AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2024
|Westwing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.2023
|Westwing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.2022
|Westwing Buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|29.03.2022
|Westwing Buy
|Baader Bank
|26.01.2022
|Westwing Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2024
|Westwing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.2023
|Westwing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.2022
|Westwing Buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|29.03.2022
|Westwing Buy
|Baader Bank
|26.01.2022
|Westwing Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Westwing AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen