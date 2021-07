Shop Apotheke schockt mit Umsatzwarnung - Aktienkurs vortbörslich stark unter Druck

Das Umsatzwachstum dürfte 2021 nur bei 10 bis 15 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Zuvor war Shop Apotheke von rund 20 Prozent ausgegangen.

Das Unternehmen begründete seine eingetrübte Erwartung mit "Kapazitätsengpässen in der Auftragsabwicklung im Zusammenhang mit einer angespannten Arbeitsmarktsituation, welche sich im Laufe des zweiten Quartals deutlich abzeichnete". Diese seien aber "ein temporäres und isoliertes Ereignis, das die zukünftigen Wachstumsperspektiven nicht beeinträchtigt"

Die Ebitda-Marge soll im laufenden Jahr auf Break-Even-Niveau liegen. Ursprünglich hatte Shop Apotheke 2,2 bis 2,8 Prozent angepeilt.

Shop Apotheke brechen ein nach Prognosesenkung

Pessimistischere Signale für das Gesamtjahr haben die Papiere der Shop Apotheke am Freitag wieder in Richtung Jahrestief geschickt. Nach zweitägiger Erholung sackten sie vorbörslich beim Broker Lang & Schwarz um 8,2 Prozent auf 127 Euro ab. Am Dienstag hatten sie mit 122,10 Euro so wenig gekostet wie seit November nicht mehr.

Die Onlineapotheke dämpfte am Vortag die Erwartungen an Umsatzwachstum und operative Marge. Der Jefferies-Experte Alexander Thiel hat nun einige Fragen für die Telefonkonferenz, gerade was die zur Begründung angeführten Logistikprobleme anbelangt. Sie erscheinen ihm hausgemacht zu sein. Thiel hatte die Papiere erst tags zuvor zum Kauf empfohlen, und damit die Erholung weiter angetrieben.

/he/bek

SEVENUM (dpa-AFX)

Bildquellen: Shop Apotheke