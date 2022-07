Just Eat Takeaway-Aktie zweistellig fester: Amazon sichert sich Option für Grubhub-Beteiligung

Für einen Deal zur Vermarktung des Abo-Modells Grubhub+ bekommt Amazon zunächst Optionen für eine zweiprozentige Beteiligung an dem Essenslieferdienst, wie die GrubHub -Mutter Just Eat Takeaway am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Amazon kann die Optionen auf bis zu 15 Prozent des verwässerten Stammkapitals erweitern. Wie hoch die Beteiligung ausfällt, solle auch an der Entwicklung der Partnerschaft und der Neukundenanzahl gemessen werden, hieß es. An der Börse sprang die Just-Eat-Takeaway-Aktie um 16 Prozent hoch. Verglichen mit dem Kurs zum Jahreswechsel entspricht dies aber immer noch einem Wertverlust von fast 70 Prozent.

Im Detail können Kunden des Subskriptionsmodells Amazon Prime sich für eine Jahresmitgliedschaft für Grubhub+ anmelden. Dadurch müssen sie keine Lieferkosten bei Essensbestellungen mehr zahlen. Just Eat Takeaway spricht zudem von nicht näher spezifizierten Mitgliedervorteilen. In Großbritannien vertreibt Deliveroo mit Deliveroo Plus ein ähnliches Modell, das Amazon-Prime-Kunden ebenfalls für ein Jahr kostenfrei erhalten können.

Deal zwischen Just Eat Takeaway und Amazon stützt Branche

Von einem Deal zwischen Just Eat Takeaway und Amazon haben am Mittwoch auch die schwer gebeutelten Aktien von HelloFresh und Delivery Hero profitiert. Im Fahrwasser von Just Eat Takeaway, die an der Euronext um 17 Prozent nach oben schnellten, gewannen HelloFresh 5,7 Prozent und Delivery Hero 4,5 Prozent.

Im Rahmen der Vereinbarung können Kunden von Amazon Prime ein Jahr lang kostenlos die Dienste des zu Just Eat Takeaway gehörenden Essenslieferdienstes GrubHub nutzen. Zudem kann Amazon Anteile an Grubhub erwerben.

Am Markt wurde immer wieder spekuliert, dass sich Just Eat Takeaway von Grubhub trennen könnte. Diesen Spekulationen hatte der Chef von Grubhub laut einem Medienbericht allerdings eine Absage erteilt, woraufhin der Aktienkurs von Just Eat Takeaway stark unter Druck geraten war. Mit der Vereinbarung zwischen Just Eat Takeaway und Amazon könnten die Spekulationen nun wieder aufleben.

