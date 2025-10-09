DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.945 -0,4%Bitcoin104.429 -1,6%Euro1,1555 -0,6%Öl65,19 -1,4%Gold3.961 -1,9%
GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagabend im Minus

09.10.25 20:24 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Donnerstagabend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 23,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
20,79 EUR -0,06 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die GameStop-Aktie in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 23,93 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die GameStop-Aktie bis auf 23,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,58 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 758.600 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Mit einem Zuwachs von 49,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,32 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 15,09 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 09.09.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,04 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat GameStop 972,20 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2026 0,990 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen

Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien

In eigener Sache

