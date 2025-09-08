GameStop Aktie News: GameStop haussiert am Nachmittag

GameStop im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,1 Prozent auf 25,02 USD.

Um 15:53 Uhr wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 6,1 Prozent auf 25,02 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die GameStop-Aktie bei 25,22 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.105.206 GameStop-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,74 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (19,32 USD). Mit Abgaben von 22,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 10.06.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,11 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,94 Prozent auf 732,40 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 881,80 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 15.09.2026 dürfte GameStop die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass GameStop im Jahr 2026 0,750 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

