Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Blick auf Aktienkurs

GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit grünen Vorzeichen

10.11.25 20:23 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GameStop. Das Papier von GameStop legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 21,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
18,87 EUR 0,37 EUR 1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 21,68 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GameStop-Aktie bisher bei 21,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GameStop-Aktien beläuft sich auf 278.665 Stück.

Bei einem Wert von 32,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 33,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.04.2025 auf bis zu 18,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.09.2025 legte GameStop die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GameStop 0,04 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 972,20 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 798,30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,990 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.

Redaktion finanzen.net

