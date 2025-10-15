GameStop Aktie News: GameStop steigt am Mittwochabend
Die Aktie von GameStop gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 23,48 USD zu.
Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 23,48 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die GameStop-Aktie bei 23,65 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,30 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 239.510 GameStop-Aktien den Besitzer.
Bei 35,74 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 52,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2024 Kursverluste bis auf 20,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 09.09.2025. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,04 USD je Aktie erzielt worden. GameStop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 972,20 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,990 USD fest.
Redaktion finanzen.net
