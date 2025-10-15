GameStop Aktie News: GameStop präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf GameStop-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Zuletzt wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 23,54 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 23,54 USD zu. Bei 23,54 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 23,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.841 GameStop-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,74 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,81 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2024 Kursverluste bis auf 20,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 13,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.09.2025 legte GameStop die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent auf 972,20 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 798,30 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.12.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,990 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen