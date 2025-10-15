GameStop Aktie News: GameStop präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Zuletzt wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 23,54 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 23,54 USD zu. Bei 23,54 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 23,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.841 GameStop-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,74 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,81 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2024 Kursverluste bis auf 20,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 13,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 09.09.2025 legte GameStop die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent auf 972,20 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 798,30 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 03.12.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,990 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie
Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen
Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf GameStop
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GameStop
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu GameStop Corp
Analysen zu GameStop Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.03.2018
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2015
|Gamestop a Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|13.11.2015
|Gamestop a Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|11.04.2012
|Gamestop a hold
|Needham & Company, LLC
|21.04.2011
|Gamestop a neutral
|J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
|07.10.2010
|Gamestop a perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|29.03.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|22.11.2017
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|24.03.2017
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GameStop Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen