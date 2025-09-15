GameStop Aktie News: GameStop am Dienstagabend im Aufwind
Die Aktie von GameStop zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 26,30 USD.
Um 20:08 Uhr wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 26,30 USD nach oben. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,42 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,69 USD. Bisher wurden heute 726.991 GameStop-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Mit einem Zuwachs von 35,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,43 USD am 19.09.2024. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 35,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 09.09.2025 legte GameStop die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GameStop 0,04 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 972,20 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 798,30 Mio. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GameStop wird am 03.12.2025 gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 0,870 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
GameStop-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen über die Erwartungen
Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bill Gross: GameStop "scheint Bitcoin nachzuahmen" - Warnung vor neuen Meme-Aktien
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
