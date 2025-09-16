GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GameStop. Das Papier von GameStop gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 26,05 USD abwärts.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,74 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GameStop-Aktie 37,18 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.09.2024 Kursverluste bis auf 19,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 09.09.2025. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,04 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 972,20 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 798,30 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 0,870 USD je Aktie aus.

