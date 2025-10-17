DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.297 +0,1%Top 10 Crypto14,69 -1,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1671 -0,2%Öl61,33 +0,5%Gold4.223 -2,4%
GameStop Aktie News: GameStop am Abend stärker

17.10.25 20:23 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Abend stärker

Die Aktie von GameStop gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 23,23 USD nach oben.

GameStop Corp
19,66 EUR 0,22 EUR 1,13%
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 23,23 USD zu. Der Kurs der GameStop-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,38 USD zu. Bei 22,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 304.531 GameStop-Aktien.

Am 28.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 28,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2024 bei 18,50 USD. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 20,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GameStop ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 972,20 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 798,30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

GameStop wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.12.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,990 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

