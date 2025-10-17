GameStop Aktie News: GameStop am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Kurs der GameStop

Die Aktie von GameStop zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die GameStop-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 23,13 USD.

Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 23,13 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die GameStop-Aktie bei 23,15 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 22,95 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88.147 GameStop-Aktien umgesetzt.

Bei 32,49 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GameStop-Aktie derzeit noch 40,45 Prozent Luft nach oben. Bei 18,50 USD fiel das Papier am 24.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 09.09.2025. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,04 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 972,20 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798,30 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,990 USD je GameStop-Aktie.

