GameStop Aktie News: GameStop schiebt sich am Abend vor

GameStop im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von GameStop. Zuletzt wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 27,04 USD nach oben.

Die GameStop-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 27,04 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die GameStop-Aktie bei 27,33 USD. Mit einem Wert von 26,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 873.094 GameStop-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GameStop-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2024 (19,50 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GameStop ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,04 USD im Vorjahresquartal. GameStop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 972,20 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die GameStop-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.12.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,990 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.net

