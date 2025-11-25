DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.909 +0,2%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,57 -1,3%Gold4.132 -0,1%
GameStop Aktie News: GameStop am Abend fester

25.11.25 20:23 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Abend fester

Die Aktie von GameStop zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 21,05 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere um 20:07 Uhr 2,7 Prozent. Bei 21,36 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 20,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 368.056 GameStop-Aktien umgesetzt.

Bei 32,49 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,89 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 11,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 09.09.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 972,20 Mio. USD – ein Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameStop 798,30 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,990 USD je Aktie.

