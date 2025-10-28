DAX24.317 ±0,0%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.709 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.964 -0,7%
Kursverlauf

GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag auf rotem Terrain

28.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 23,33 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GameStop Corp
20,04 EUR 0,03 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 23,33 USD. Das Tagestief markierte die GameStop-Aktie bei 23,26 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 155.191 GameStop-Aktien.

Bei 32,49 USD markierte der Titel am 28.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.10.2024 auf bis zu 18,85 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 23,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GameStop veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte GameStop einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat GameStop 972,20 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,990 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

