GameStop Aktie News: GameStop am Dienstagabend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von GameStop. Der GameStop-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 23,34 USD.
Der GameStop-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 23,34 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,23 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 314.754 GameStop-Aktien umgesetzt.
Am 28.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,49 USD. 39,19 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.10.2024 Kursverluste bis auf 18,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 23,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,04 USD je Aktie erzielt worden. GameStop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 972,20 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,990 USD je GameStop-Aktie.
Beyond Meat-Aktie zwischen Hype und Absturz: Warum Analysten trotz Kursrally skeptisch bleiben
Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze
Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin
Analysen zu GameStop Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
|03.04.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.01.2019
|Gamestop A Market Perform
|Telsey Advisory Group
|30.11.2018
|Gamestop A Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|01.06.2018
|Gamestop A Sell
|The Benchmark Company
