Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Aus diesen Gründen steigt der Euro zum US-Dollar etwas
USA nehmen Chipfabriken von Samsung und SK Hynix unter die Lupe
So entwickelt sich GameStop

GameStop Aktie News: GameStop am Abend schwächer

29.08.25 20:24 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Abend schwächer

Die Aktie von GameStop gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 22,74 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 22,74 USD. Bei 22,52 USD markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,72 USD. Zuletzt wechselten via New York 261.490 GameStop-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2025 auf bis zu 35,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 57,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 15,04 Prozent wieder erreichen.

Am 10.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,11 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 732,40 Mio. USD – eine Minderung von 16,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 881,80 Mio. USD eingefahren.

Am 09.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 15.09.2026 dürfte GameStop die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,750 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corp

DatumMeistgelesen
Analysen zu GameStop Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
03.04.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.01.2019Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
30.11.2018Gamestop A OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
01.06.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
29.03.2018Gamestop A Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.11.2015Gamestop a PerformOppenheimer & Co. Inc.
13.11.2015Gamestop a Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
11.04.2012Gamestop a holdNeedham & Company, LLC
21.04.2011Gamestop a neutralJ.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, Inc.
07.10.2010Gamestop a performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Gamestop A SellThe Benchmark Company
01.06.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
29.03.2018Gamestop A SellThe Benchmark Company
22.11.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company
24.03.2017Gamestop A SellThe Benchmark Company

