GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag mit KursVerlusten

09.09.25 16:10 Uhr
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 274,21 USD.

Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 274,21 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bisher bei 273,40 USD. Bei 275,38 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 57.267 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.09.2025 auf bis zu 284,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 159,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 71,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,43 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS von 1,15 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat GE Aerospace (ex General Electric) 11,02 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Am 27.10.2026 wird GE Aerospace (ex General Electric) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2025 5,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

