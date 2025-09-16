GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) legt am Donnerstagabend zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 296,39 USD. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zog in der Spitze bis auf 296,44 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 290,71 USD. Zuletzt wechselten 264.561 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 296,44 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 0,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Mit einem Kursverlust von 46,20 Prozent würde die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,43 USD. Im Vorjahr erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025 vor. Das EPS lag bei 1,89 USD. Im letzten Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 11,02 Mrd. USD gegenüber 9,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric).

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,90 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen