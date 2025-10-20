GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei GE Aerospace (ex General Electric) am Abend zu

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 304,20 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 304,20 USD. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie legte bis auf 305,42 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 303,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 282.314 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 25.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 307,25 USD. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 0,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,58 Prozent.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,40 USD ausgeschüttet werden.

GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,89 USD. Im letzten Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent auf 11,02 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

