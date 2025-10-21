GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Im New York-Handel gewannen die GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.
Um 15:53 Uhr stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 308,64 USD. Im Tageshoch stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 316,37 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 307,25 USD. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 279.103 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (316,37 USD) erklomm das Papier am 21.10.2025. Mit einem Zuwachs von 2,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 159,47 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,40 USD. Im Vorjahr erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.
GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat GE Aerospace (ex General Electric) mit einem Umsatz von insgesamt 11,02 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,21 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 27.01.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 5,90 USD in den Büchern stehen haben wird.
