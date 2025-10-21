GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Abend fester

So bewegt sich GE Aerospace (ex General Electric)

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 305,73 USD nach oben.

Den Tageshöchststand markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 316,37 USD. Bei 307,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 515.683 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (316,37 USD) erklomm das Papier am 21.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,48 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD. Mit Abgaben von 47,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,40 USD.

GE Aerospace (ex General Electric) gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 11,02 Mrd. USD gegenüber 9,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 27.01.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,90 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

