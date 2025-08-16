Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Geely gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,6 Prozent auf 2,16 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere um 09:15 Uhr 3,6 Prozent. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,16 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,15 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 5.200 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 markierte das Papier bei 2,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 7,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2024 auf bis zu 0,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Geely-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,464 CNY aus.

Am 14.08.2025 äußerte sich Geely zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,39 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geely 0,17 HKD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,94 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 56,92 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Geely wird am 13.11.2025 gerechnet. Am 25.08.2026 wird Geely schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,53 CNY je Geely-Aktie.

