DAX24.309 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl65,95 -0,3%Gold3.348 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Brenntag SE-Analyse: Verkaufen-Bewertung von DZ BANK für Brenntag SE-Aktie Brenntag SE-Analyse: Verkaufen-Bewertung von DZ BANK für Brenntag SE-Aktie
Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagvormittag freundlich

18.08.25 09:25 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Montagvormittag freundlich

Die Aktie von Geely gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,6 Prozent auf 2,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Geely
2,16 EUR 0,07 EUR 3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere um 09:15 Uhr 3,6 Prozent. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,16 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,15 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 5.200 Geely-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 markierte das Papier bei 2,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 7,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2024 auf bis zu 0,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Geely-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,464 CNY aus.

Am 14.08.2025 äußerte sich Geely zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,39 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geely 0,17 HKD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,94 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 56,92 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Geely wird am 13.11.2025 gerechnet. Am 25.08.2026 wird Geely schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,53 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Im Juli 2025: Deutscher Automarkt nimmt wieder Fahrt auf

Volvo Car-Aktie zieht dennoch an: Hoher Verlust im zweiten Quartal

BYD überholt Tesla: Chinas Autobauer dominieren den globalen Elektroauto-Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Geely

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Geely

DatumMeistgelesen
Wer­bung