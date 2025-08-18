Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Geely am Nachmittag ins Plus

DAX24.427 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow45.013 +0,2%Nas21.424 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1671 +0,1%Öl66,18 -0,4%Gold3.326 -0,1%
19.08.25 16:09 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Geely. Die Aktionäre schickten das Papier von Geely nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 2,22 EUR.

Um 16:07 Uhr stieg die Geely-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 2,22 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Geely-Aktie bei 2,25 EUR. Mit einem Wert von 2,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 111.460 Geely-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,35 EUR erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 59,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,330 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,469 CNY.

Geely ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Geely 0,17 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Geely 83,94 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 25.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Geely.

Experten taxieren den Geely-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,56 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

