Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Geely. Zuletzt stieg die Geely-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 0,923 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:51 Uhr konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,8 Prozent auf 0,923 EUR. Der Kurs der Geely-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,923 EUR zu. Bei 0,920 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden heute 7.750 Geely-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2024 auf bis zu 1,255 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,970 Prozent. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,862 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,587 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,294 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,220 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Geely veröffentlichte am 28.06.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Geely-Bilanz für Q4 2024 wird am 25.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Geely-Anleger Experten zufolge am 26.08.2025 werfen.

In der Geely-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,766 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

NIO, Geely, Xpeng & Co. : Chinesische EV-Hersteller investieren mehr Geld in Forschung als Tesla

Chinesische E-Autos: EU-Strafzölle treten in Kraft - BYD-Aktie tiefer

Zölle kommen: EU hält an Zöllen auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge fest