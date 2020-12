Merck-Aktie im Plus: Merck KGaA und Artios Pharma kooperieren im Bereich DNA-Reparaturmechanismen

Artios ist den Angaben zufolge ein führender Entwickler auf dem Gebiet der DNA-Reparaturmechanismen mit einer breiten Pipeline von zielgerichteten Krebstherapien. Die Partner wollen gemeinsam forschen und mehrere Therapien für die personalisierte Behandlung von Krebserkrankungen identifizieren und entwickeln, wie die Merck KGaA mitteilte. Der DAX-Konzern erhalte die Option auf die exklusive Entwicklung und Vermarktung von Substanzen für bis zu acht Targets.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Artios Vorauszahlungen sowie zeitnah fällige Zahlungen in Gesamthöhe von 30 Millionen US-Dollar. Sollte Merck von der gewährten Option Gebrauch machen, für die Gebühren in zweistelliger Millionenhöhe anfallen, erhält Artios bis zu 860 Millionen Dollar pro Target zusätzlich zu Umsatzbeteiligungen in bis zu zweistelliger Millionenhöhe für jedes der von Merck vermarkteten Produkte. Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen hat Artios Optionsrechte auf die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung der Programme mit Merck.

"Der Ansatz, DNA-Reparaturmechanismen zu hemmen, könnte zu einer wichtigen Behandlungsoption für viele Patienten mit ungedecktem Therapiebedarf werden", sagte Andree Blaukat, Leiter der Translationalen Innovationsplattform Onkologie & Immunonkologie bei Merck, laut der Mitteilung.

Im frühen XETRA-Handel klettern die Merck-Aktien 0,96 Prozent auf 136,50 Euro hoch.

FRANKFURT (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: Merck 2016