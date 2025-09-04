General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend leichter
Die Aktie von General Motors gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 57,94 USD nach.
Um 20:08 Uhr fiel die General Motors-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 57,94 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die General Motors-Aktie bis auf 57,77 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 58,08 USD. Zuletzt wechselten 420.394 General Motors-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 61,14 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). 5,52 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 USD am 10.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die General Motors-Aktie 39,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,575 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,480 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie.
General Motors ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 47,12 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47,97 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von General Motors rechnen Experten am 27.10.2026.
Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,40 USD je Aktie.
