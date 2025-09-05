DAX23.725 +0,5%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.380 -0,1%Nas21.866 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,97 +0,5%Gold3.630 +1,2%
So entwickelt sich General Motors

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Nachmittag in Rot

08.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von General Motors. Zuletzt fiel die General Motors-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 57,58 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
General Motors
49,64 EUR 0,06 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die General Motors-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 57,58 USD. Die Abwärtsbewegung der General Motors-Aktie ging bis auf 57,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,13 USD. Bisher wurden via New York 109.215 General Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 61,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 41,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die General Motors-Aktie 38,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten General Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,480 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,575 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,50 USD an.

Am 22.07.2025 äußerte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 47,12 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 47,97 Mrd. USD umsetzen können.

General Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

